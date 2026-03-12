 Aller au contenu principal
Les banques, au cœur de la guerre dans le Golfe

information fournie par France 24 12/03/2026 à 10:34

Après les menaces des Gardiens de la révolution visant des banques et entreprises occidentales dans le Golfe, plusieurs institutions financières internationales ont décidé de fermer temporairement leurs bureaux ou de placer leurs employés en télétravail par mesure de sécurité.

