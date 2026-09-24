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Les autorités rebelles du Tigré disent être en "guerre totale" contre le gouvernement éthiopien

information fournie par France 24 24/09/2026 à 22:27

En Ethiopie, les autorités rebelles du Tigré ont affirmé jeudi être en "guerre totale" contre le gouvernement éthiopien, alors que des combats opposent les forces fédérales à des groupes armés dans les Etats régionaux voisins de l'Amhara et de l'Afar. Un total de 272 rebelles ont été tués et 260 ont été blessés dans le nord du pays selon l'armée fédérale.

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