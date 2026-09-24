En Ethiopie, les autorités rebelles du Tigré ont affirmé jeudi être en "guerre totale" contre le gouvernement éthiopien, alors que des combats opposent les forces fédérales à des groupes armés dans les Etats régionaux voisins de l'Amhara et de l'Afar. Un total de 272 rebelles ont été tués et 260 ont été blessés dans le nord du pays selon l'armée fédérale.
Les autorités rebelles du Tigré disent être en "guerre totale" contre le gouvernement éthiopien
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro