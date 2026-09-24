Drôles d’oiseaux : "La Banque centrale européenne est un repère de poètes"

information fournie par France 24 • 24/09/2026 à 09:25

L’analyse proposée par Christophe Bys, chef de rubrique Économie-Entreprises à The Conversation France, nous invite à découvrir "les nouveaux visuels, le nouveau design, le nouveau graphisme qu’on verra sur nos euros, nos euros sonnants et trébuchants". Le recours possible aux oiseaux prend alors un sens inattendu. Libres de circuler au-delà des frontières nationales, à l’image de l’espace Schengen, ils offrent la possibilité d’une iconographie européenne commune qui semble échapper plus facilement aux conflits de mémoire. Derrière un choix apparemment esthétique apparaît ainsi une interrogation centrale pour une monnaie partagée : comment représenter une communauté européenne sans raviver les divisions de son histoire ?