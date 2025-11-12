 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Les Aigles de la République" : Tarik Saleh défie le pouvoir égyptien

information fournie par France 24 12/11/2025 à 15:21

Dans ce numéro 100 % cinéma de À l’Affiche, Louise Dupont et Thomas Baurez s’intéressent au nouveau film du réalisateur suédo-égyptien Tarik Saleh, "Les Aigles de la République". Une satire du régime du président en place Abdel Fattah al-Sissi à travers le destin d’un acteur pris au piège du pouvoir.

Vidéos les + vues

1

Inde: au moins huit morts à New Delhi dans l'explosion d'une voiture

information fournie par AFP 10 nov.
2

La police sur les lieux d'une explosion de voiture meurtrière à New Delhi

information fournie par AFP Video 10 nov.
3

En marge de la COP30, une favela de Belém étouffe

information fournie par AFP Video 11 nov.
4

"Feuilletons sous cocaïne": comment les vertical dramas bousculent Hollywood

information fournie par AFP Video 11 nov.
5

Le Premier ministre indien qualifie l'explosion meurtrière à Delhi de "complot"

information fournie par AFP 11 nov.
6

Absence des États-Unis à la COP30 : coup dur ou chance pour le climat ?

information fournie par France 24 11 nov.
2
7

Les extraterrestres de passage dans notre système solaire ? Ce que l'on sait sur la comète 3i Atlas

information fournie par France 24 11 nov.
8

Ligue des champions féminine : l'OL Lyonnes remporte le choc face à Wolfsburg

information fournie par France 24 07:16
1

Top 5 IA du 05/11/2025

information fournie par Libertify 06 nov.
2

VUES AÉRIENNES: la destruction massive à Gaza-ville après deux ans de conflit

information fournie par AFP Video 05 nov.
1
3

Île d'Oléron: la police scientifique s'affaire autour du véhicule du suspect

information fournie par AFP Video 05 nov.
4

Ile d'Oléron: les gendarmes près de la voiture du suspect

information fournie par AFP Video 05 nov.
5

Oléron: parquet antiterroriste sur place, "en observateur" mais "pas saisi" (ministre)

information fournie par AFP Video 05 nov.
6

Le Premier ministre belge convoque une réunion d'urgence après de nouveaux survols de drones

information fournie par AFP 05 nov.
16
7

La plateforme en ligne Shein sous la menace d'une suspension en France

information fournie par AFP 05 nov.
11
8

Accident d'un avion-cargo aux Etats-Unis: un moteur s'est détaché au décollage, 11 morts

information fournie par AFP 05 nov.
3
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
6

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3
7

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1
8

Instabilité politique et marchés au plus haut : que faire ?

information fournie par Sycomore AM 14 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank