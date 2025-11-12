Dans ce numéro 100 % cinéma de À l’Affiche, Louise Dupont et Thomas Baurez s’intéressent au nouveau film du réalisateur suédo-égyptien Tarik Saleh, "Les Aigles de la République". Une satire du régime du président en place Abdel Fattah al-Sissi à travers le destin d’un acteur pris au piège du pouvoir.
"Les Aigles de la République" : Tarik Saleh défie le pouvoir égyptien
