Léon XIV rencontre le président du Cameroun Paul Biya dans la capitale Yaoundé en provenance d'Algérie, où le début de sa tournée africaine a été en partie éclipsé par un double attentat suicide à une quarantaine de kilomètres d'Alger et une diatribe de Donald Trump à son encontre, qui l'a notamment accusé d'être "nul en politique étrangère".
Léon XIV rencontre le président du Cameroun à Yaoundé, deuxième étape de sa tournée africaine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro