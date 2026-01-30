"Le Premier ministre dans sa volonté maintenant d'utiliser le 49. 3 le fait en plus avec une rare inélégance puisque nous étions en commission", déclare Éric Coquerel, président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale alors que Sébastien Lecornu a engagé, par un troisième et dernier 49.3, la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter sans vote le budget de l'Etat.
Lecornu engage un dernier 49.3 "avec une rare inélégance" (Coquerel)
