Lecornu engage par un dernier 49.3 sa responsabilité sur le budget de l'Etat

Le Premier ministre Sébastien Lecornu engage, par un troisième et dernier 49.3, la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter sans vote le budget de l'Etat, ce qui devrait lui valoir encore des motions de censure qui seront probablement rejetées lundi, permettant une adoption définitive du texte.
