Sébastien Lecornu est arrivé samedi à Mâcon, avant une visite du centre de santé départemental de Saône-et-Loire, pour son premier déplacement en tant que Premier ministre, consacré à la santé et à "la vie quotidienne" des Français.
Lecornu à Mâcon pour son premier déplacement de Premier ministre
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro