Racisme, discrimination, regard des autres : à Avignon, de jeunes comédiens de Seine-Saint-Denis s'emparent d'"Othello" – la tragédie de William Shakespeare –, pour faire résonner un texte vieux de 400 ans avec leur réalité.
Le théâtre pour raconter le racisme
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