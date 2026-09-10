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Le théâtre pour raconter le racisme

information fournie par France 24 10/09/2026 à 17:30

Racisme, discrimination, regard des autres : à Avignon, de jeunes comédiens de Seine-Saint-Denis s'emparent d'"Othello" – la tragédie de William Shakespeare –, pour faire résonner un texte vieux de 400 ans avec leur réalité.

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1 commentaire

  • 18:03

    Encore une fois ils font l'amalgame entre racisme et discrimination....

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