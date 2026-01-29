Le Sénat a rejeté d'emblée jeudi le projet de loi de finances pour 2026, en adoptant à 203 voix contre 32 une motion de rejet préalable, ouvrant la voie à une adoption définitive du texte en début de semaine prochaine après un ultime 49.3 attendu vendredi à l'Assemblée nationale.
Le Sénat rejette d'emblée le budget, un dernier 49.3 attendu vendredi à l'Assemblée
