Dix-sept ans après sa mort, Michael Jackson a son biopic. Produit et verrouillé par les enfants de la star, le film fait l'impasse sur les zones d'ombre de la vie de la popstar et les accusations d'agressions sexuelles sur mineurs. Les fans apprécieront.
Le roi de la pop "béatifié" sur grand écran
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