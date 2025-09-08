Le roi Charles III et la reine Camilla ont assisté aux jeux des Highlands d'Écosse à Braemar, où les concurrents lancent des poids, soulèvent d’énormes rondins, s’affrontent lors de concours de tirs à la corde et participent à des courses en sac.
Le roi Charles III assiste aux jeux des Highlands en Écosse
