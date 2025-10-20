Les dirigeants des pays méditerranéens de l’UE posent pour une photo de famille avec le roi Abdallah II de Jordanie et son fils Hussein à Portoroz, en Slovénie. Ces derniers sont réunis pour le pour le sommet du Med9 afin de discuter des questions européennes et des défis régionaux, y compris de la situation à Gaza. Emmanuel Macron participe à ce sommet, comme chaque année, avant d'enchaîner avec une visite bilatérale jusqu'à mardi en Slovénie, a annoncé vendredi la présidence française à la presse. IMAGES
Le roi Abdallah II de Jordanie rejoint les dirigeants de l'UE au sommet Med9 en Slovénie
