Le roi Abdallah II de Jordanie rejoint les dirigeants de l'UE au sommet Med9 en Slovénie

information fournie par AFP Video • 20/10/2025 à 20:31

Les dirigeants des pays méditerranéens de l’UE posent pour une photo de famille avec le roi Abdallah II de Jordanie et son fils Hussein à Portoroz, en Slovénie. Ces derniers sont réunis pour le pour le sommet du Med9 afin de discuter des questions européennes et des défis régionaux, y compris de la situation à Gaza. Emmanuel Macron participe à ce sommet, comme chaque année, avant d'enchaîner avec une visite bilatérale jusqu'à mardi en Slovénie, a annoncé vendredi la présidence française à la presse. IMAGES