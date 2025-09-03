Dans un entretien accordé à France 24, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, assimile le référendum constitutionnel prévu le 21 septembre à un "deuxième coup d'État". Quatre ans après la prise de pouvoir du général Mamadi Doumbouya, l'ancien premier Ministre assure que l'opposition boycottera cette consultation, "une mascarade de référendum" qui donnerait "la légitimité à Doumbouya de commettre le parjure et de confisquer le pouvoir".
Le référendum guinéen sur la Constitution est un "deuxième coup d’État", selon Cellou Dalein Diallo
