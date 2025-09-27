 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le récap de la semaine du 22/09 au 26/09

information fournie par Libertify 27/09/2025 à 05:00

Retrouvez tous les samedis matin en vidéo les informations essentielles de votre semaine boursière : les indicateurs et les valeurs qui ont fait l'actualité. Le tout sélectionné par l'intelligence artificielle.

Valeurs associées

EMEIS
13,550 EUR Euronext Paris -0,15%
QUADIENT
12,520 EUR Euronext Paris -4,43%

Vidéos les + vues

1

Pour le groupe de rap Kneecap, "le soutien à la Palestine a grandi"

information fournie par AFP Video 14 sept.
2

Danemark: un nouvel aéroport fermé après une alerte aux drones

information fournie par AFP 26 sept.
14
3

"Pas en sécurité": les Danois face aux incursions de drones inconnus

information fournie par AFP Video 25 sept.
4

Des manifestants rassemblés à New York alors que Netanyahu s'exprime à l'ONU

information fournie par AFP Video 26 sept.
5

Devant le château de Versailles, une centaine d'agriculteurs alertent contre le Mercosur

information fournie par AFP Video 26 sept.
6

Une fresque à l’effigie de Charlie Kirk recouvre un mur de Belgrade

information fournie par AFP Video 26 sept.
7

L'ex-chef du FBI inculpé, les promesses de vengeance de Trump se concrétisent

information fournie par AFP Video 26 sept.
8

Trump qualifie l'ex-chef du FBI inculpé de "flic corrompu"

information fournie par AFP 26 sept.
7
1

Pour le groupe de rap Kneecap, "le soutien à la Palestine a grandi"

information fournie par AFP Video 14 sept.
2

Journées du patrimoine: les tours de Notre-Dame de Paris de nouveau accessibles

information fournie par AFP Video 21 sept.
3

Des milliers de Philippins manifestent contre la corruption dans la gestion des inondations

information fournie par AFP Video 21 sept.
1
4

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, arrive à Brasilia pour une réunion

information fournie par AFP Video 20 sept.
1
5

Trump considère "illégal" d'être constamment critiqué sur les chaînes de TV

information fournie par AFP Video 20 sept.
10
6

La France et d'autres reconnaissent "l'Etat de Palestine" lors d'un sommet historique à l'ONU

information fournie par AFP 23 sept.
15
7

Philippines: manifestation émaillée de violences autour de projets anti-inondations "fantômes"

information fournie par AFP 21 sept.
8

Philippines: manifestation autour de projets anti-inondations "fantômes"

information fournie par AFP 21 sept.
1
1

Guillaume Martinaud (président d'Orpi) : "La reprise du marché immobilier est menacée !"

information fournie par Ecorama 02 sept.
7
2

Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie

information fournie par AFP 01 sept.
70
3

Point Marchés - Comment aborder la rentrée ?

information fournie par Sycomore AM 03 sept.
1
4

Voiture : des contraventions plus lourdes pour les plus riches en cas d’excès de vitesse ?

information fournie par Ecorama 04 sept.
17
5

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
6

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
7

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
8

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank