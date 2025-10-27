Le Real Madrid a battu le FC Barcelone (2-1) et remporté le premier Clasico de la saison. Madrid prend 5 points d'avance sur le Barça en tête du classement.
Le Real Madrid remporte le Clasico grâce à Kylian Mbappé et Jude Bellingham
