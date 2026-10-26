Le Real Madrid a battu le FC Barcelone en Liga (2-1) grâce à un doublé de Kylian Mbappé et revient à 3 points de son adversaire du soir au classement.
Le Real Madrid remporte le Clasico face au FC Barcelone grâce à Kylian Mbappé
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