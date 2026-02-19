Le président du Conseil européen Antonio Costa a déclaré jeudi à Oslo que le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne doit commencer "dès que possible".
Le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'UE doit débuter "dès que possible," dit Antonio Costa
