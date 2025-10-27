Le président Recep Tayyip Erdogan accueille le Premier ministre britannique Keir Starmer à Ankara pour des discussions axées sur les projets de la Turquie d'acquérir des avions de combat Eurofighter. Ankara poursuit les négociations en vue d'acheter ces avions de combat de fabrication européenne, produits conjointement par le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. IMAGES
Le président turc Erdogan reçoit le Premier ministre britannique à Ankara
