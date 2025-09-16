Le président allemand Steinmeier accueille son homologue polonais Nawrocki à Berlin

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier accueille son homologue polonais Karol Nawrocki avec les honneurs militaires à Berlin. Nawrocki se rend mardi à Paris et à Berlin afin de solliciter de l'aide pour renforcer les défenses orientales de son pays à la suite d'une importante incursion de drones russes. IMAGES
