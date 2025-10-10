"Nous ressortons avec aucune réponse, sur rien, si ce n'est que le prochain Premier ministre qui devrait être nommé dans les heures qui viennent ne sera pas dans notre camp politique", déclare Marine Tondelier à l'issue de la réunion des chefs de partis à l'Elysée. "Nous sortons de cette réunion sidérés", ajoute la patronne des Ecologistes. SONORE
Le Premier ministre ne sera pas de gauche, déplore Tondelier
