Le premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko dénonce les frappes israélo-américaines sur l’Iran, il estime qu’il s’agit d’une attaque sans mandat de l’ONU et donc d’une violation du droit international. Il a mis en garde contre un déséquilibre de l’ordre mondial.
