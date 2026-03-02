L'ancien Premier ministre israélien Yaïr Lapid a accordé un entretien à France 24. Il affirme qu'il soutient l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, bien qu'étant "le plus grand rival de Netanyahu". Qualifiant le conflit de "guerre juste", il estime que Téhéran a fait une erreur en attaquant les pays du Golfe, et que le conflit est devenu celui de "toute la région contre l'Iran".
La guerre contre l'Iran est "juste", dit l'ex-Premier ministre israélien Yaïr Lapid
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro