 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La guerre contre l'Iran est "juste", dit l'ex-Premier ministre israélien Yaïr Lapid

information fournie par France 24 02/03/2026 à 20:13

L'ancien Premier ministre israélien Yaïr Lapid a accordé un entretien à France 24. Il affirme qu'il soutient l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, bien qu'étant "le plus grand rival de Netanyahu". Qualifiant le conflit de "guerre juste", il estime que Téhéran a fait une erreur en attaquant les pays du Golfe, et que le conflit est devenu celui de "toute la région contre l'Iran".

Proche orient

Vidéos les + vues

1

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 14:42
2

A Paris, plusieurs milliers de manifestants en soutien au peuple iranien

information fournie par AFP Video 01 mars
1
3

Les frappes américano-israélienne sur l'Iran suscitent des réactions en Afrique aussi

information fournie par France 24 01 mars
4

Ligue 1 : l'OM renverse l'OL dans un mach fou et se rapproche du podium

information fournie par France 24 07:20
5

Iran-USA: Des officiers irakiens inspectent les débris d'un missile près de Hilla

information fournie par AFP Video 07:52
6

Circulation dense alors que des Libanais fuient les frappes israéliennes

information fournie par AFP Video 07:57
7

Incendie après une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 07:56
8

Le Premier ministre canadien Mark Carney rencontre son homologue indien Narendra Modi

information fournie par AFP Video 07:58
1

Discussions Kiev-Washington à Genève, Moscou dit n'avoir "aucune échéance" pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP 26 févr.
5
2

L'Iran salue de "bons progrès", nouveaux pourparlers avec Washington "dans moins d'une semaine"

information fournie par AFP 27 févr.
11
3

Harry et Meghan en Jordanie, à la rencontre d'enfants palestiniens

information fournie par AFP Video 26 févr.
1
4

France : une Iranienne condamnée à un an ferme, le sort de deux Français en suspens

information fournie par AFP 26 févr.
1
5

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump

information fournie par AFP Video 10 févr.
6

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump pour témoigner devant le Congrès

information fournie par AFP 10 févr.
9
7

Syrie: les forces américaines entament leur retrait d'une importante base

information fournie par AFP Video 23 févr.
8

Syrie: les forces américaines se retirent d'une importante base, doivent quitter la Syrie d'ici un mois

information fournie par AFP 23 févr.
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank