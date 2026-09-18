En République démocratique du Congo, le pic de l’épidémie d’Ebola n’est toujours pas confirmé, selon Africa CDC, l’agence sanitaire de l’Union africaine. Une position qui contraste avec celle des autorités congolaises, qui affirment depuis la semaine dernière que le pic a été atteint à la mi-août.Depuis son apparition en mai, cette épidémie est devenue la plus importante jamais enregistrée en RDC. Plus de 6 000 cas confirmés et plus de 3 000 décès ont été recensés.
Le pic de l’épidémie d’Ebola en RD Congo n’est toujours pas confirmé selon Africa CDC
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