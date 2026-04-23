Le gouvernement britannique a salué mardi l'adoption "historique" par le Parlement d'une loi visant à faire du Royaume-Uni un pays sans tabac en prohibant la vente de cigarettes à toutes les personnes nées après 2008.
Le Parlement britannique adopte une ambitieuse loi pour une "génération sans tabac"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro