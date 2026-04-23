A la Une de la presse ce jeudi 23 avril, pas de discussions sur le climat lors du G7, organisé ce jeudi et vendredi à Paris, pour garder les Américains à bord. Une enquête des médias allemands sur la façon dont les autorités traquent les djihadistes dans leur pays, notamment grâce à des documents transmis par le FBI. Et pour terminer, les récentes prouesses de l'intelligence artificielle.
G7 Environnement : le climat absent des discussions
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