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G7 Environnement : le climat absent des discussions

information fournie par France 24 23/04/2026 à 10:21

A la Une de la presse ce jeudi 23 avril, pas de discussions sur le climat lors du G7, organisé ce jeudi et vendredi à Paris, pour garder les Américains à bord. Une enquête des médias allemands sur la façon dont les autorités traquent les djihadistes dans leur pays, notamment grâce à des documents transmis par le FBI. Et pour terminer, les récentes prouesses de l'intelligence artificielle.

Environnement

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1 commentaire

  • 11:30

    Qu'ils fichent la paix et au climat et ce sera bien ainsi.

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