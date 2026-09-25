Cette semaine Le Paris des Arts pose ses caméras à Genève, ville de contraste qui se dévoile entre le lac Léman et les Alpes. Valérie Fayolle part à la rencontre de deux artistes qui ont choisi de s’y installer. Nous allons à la rencontre du jeune chef Danny Khezzar à la tête du restaurant étoilé le BayView.
Le Paris des Arts, émission spéciale à Genève !
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