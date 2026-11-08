Le pape Léon XIV arrive au stade Centenario de Montevideo, en Uruguay, pour une veillée religieuse. À peine trois semaines après avoir subi une opération au poumon, le souverain pontife de 71 ans s’est lancé dans une tournée de 12 jours sur le continent où il a servi près de deux décennies comme missionnaire. IMAGES
Le pape Léon XIV arrive pour une veillée au stade Centenary de Montevideo en Uruguay
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