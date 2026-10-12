Le pape Léon XIV a annoncé dimanche qu'il allait se faire opérer "dans les prochains jours" d'un nodule "circonscrit au poumon" et ayant été détecté "à un stade très précoce".
Le pape annonce qu'il va être opéré d'un nodule au poumon "dans les prochains jours"
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