"Le numérique plonge tout le monde dans une instabilité permanente !" selon Nicolas Colin (The Family)

Ecorama : La Grande Interview • 20/02/2020 à 14:30

Imaginer un nouveau contrat social pour l'économie numérique d'aujourd'hui. Le numérique, une tendance de fond qui bouleverse le monde du travail et nos modes de vie. Quelles solutions envisager pour accompagner les salariés et les auto-entrepreneurs à l'heure de l'ubérisation de pans entiers de notre économie ? Les éléments de réponse avec Nicolas Colin, auteur du livre "Un contrat social pour l'âge entrepreneurial" aux editions Odile Jacob et associé fondateur de la société The Family. Ecorama du 20 février présenté par Vincent Touraine, sur Boursorama.com