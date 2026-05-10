Images du navire touché par une épidémie mortelle d'hantavirus dans le port de Granadilla de Abona, aux îles Canaries (Espagne), où la plupart des quelque 150 personnes à bord seront évacuées et rapatriées par avion.
Le MV Hondius, touché par l'hantavirus, dans le port espagnol de Granadilla
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