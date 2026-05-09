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Des lycéens préparent un bac option drones, une première qui intéresse l'armée

information fournie par AFP Video 09/05/2026 à 12:25

Aux manettes d'une télécommande ou sur le banc d'essai pour des tests de portance, onze élèves en bac professionnel Ciel (Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique) option dronautique inaugurent à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) une formation scolaire unique en France, qui intéresse l'armée.

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