Le mont Blanc, sommet de l'Europe occidentale dans les Alpes, a gagné près de deux mètres en épaisseur de glace depuis 2023 pour s'établir à 4.807,47 mètres, selon une mesure effectuée en septembre 2026 par des géomètres-experts français.
Le mont Blanc mesuré à 4.807,47 mètres, près de deux mètres de plus qu'en 2023
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