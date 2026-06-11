Le monde va tourner autour d’un ballon pendant un mois. La Coupe du monde de football a démarré ce jeudi : 48 équipes – 3 pays d’accueil : États-Unis, Canada et Mexique. Le Mexique a ouvert le bal avec l’Afrique du Sud.
Le mondial-2026 est lancé : la 1ère affiche opposait le Mexique à l'Afrique du Sud
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