En pleine conférence de l'ONU sur le climat, l'Agence Internationale de l'Energie a publié son rapport annuel sur les perspectives énergétiques mondiales. Grâce à leur coût avantageux, les énergies renouvelables se développent désormais plus vite que les fossiles. Mais pas suffisamment pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre, alors que la demande énergétique explose.
"Le monde est toujours assoiffé d'énergie", prévient l'AIE dans son rapport annuel
