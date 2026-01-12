Des images de l'AFPTV montrent deux frappes israéliennes successives qui ont touché un bâtiment dans le village de Kfar Hatta, au sud du Liban. L'armée israélienne a bombardé dimanche un secteur du sud du Liban qu'elle avait appelé plus tôt ses habitants à évacuer annonçant cibler le Hezbollah, après une série d'autres frappes dans la région, a indiqué l'agence de presse libanaise Ani. IMAGES
Le moment d'une frappe israélienne sur le sud du Liban
