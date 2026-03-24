La guerre au Moyen-Orient provoque "un nouveau choc pétrolier" qui risque de peser sur la croissance économique de la France, affirme le ministre français de l'Economie Roland Lescure, entendu par la commission des Finances de l'Assemblée nationale.
Le ministre de l'Économie Roland Lescure évoque "un nouveau choc pétrolier"
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