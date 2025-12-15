Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. Dans ce numéro, Maxime de Roquette Buisson, partner private debt, livre un éclairage important sur la façon dont on évalue le risque d'une dette d'entreprise non cotée.
Le lundi, c'est private equity : comment on évalue le risque d'une dette privée ?
