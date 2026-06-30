Entre poésie, rock et chanson française, Feu! Chatterton s'est imposé comme l'un des groupes incontournables de ces dernières années.
Le 'Labyrinthe' de Feu! Chatterton : à la croisée du rock et de la poésie
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