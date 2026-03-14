Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a affirmé vendredi que le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei était "blessé" et probablement "défiguré".
Le guide suprême iranien "blessé et probablement défiguré", affirme le chef du Pentagone
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro