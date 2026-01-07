Une étude publiée ce lundi dans la revue scientifique Nature Geoscience prévoit que le Groenland pourrait être privé de glace en 2100. La fonte de la calotte glaciaire promet de nouvelles routes maritimes et cela aiguise les appétits des Etats-Unis. En revanche ce serait une catastrophe environnementale.
Le Groenland vide de glace en 2100: aubaine stratégique, catastrophe environnementale
