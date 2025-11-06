Après la découverte de poupées sexuelles à apparence enfantine et d’armes de poing vendues sur la marketplace de Shein, le gouvernement français lance deux enquêtes et appelle la Commission européenne à en faire de même. Il lance une procédure de suspension du géant chinois de la fast fashion en ligne, dont la site pourrait être inaccessible en France dès vendredi.
Le gouvernement français part en guerre contre Shein
