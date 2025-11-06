 Aller au contenu principal
Le gouvernement français part en guerre contre Shein

information fournie par France 24 06/11/2025 à 10:39

Après la découverte de poupées sexuelles à apparence enfantine et d’armes de poing vendues sur la marketplace de Shein, le gouvernement français lance deux enquêtes et appelle la Commission européenne à en faire de même. Il lance une procédure de suspension du géant chinois de la fast fashion en ligne, dont la site pourrait être inaccessible en France dès vendredi.

