Le fils de l'ancien chah d'Iran dit qu'il "retournera" en Iran

information fournie par AFP Video 16/01/2026 à 21:09

Le fils de l'ancien chah d'Iran, qui se dit convaincu que la République islamique va tomber face aux manifestations de masse, a déclaré vendredi être prêt à retourner dans son pays pour y mener une transition démocratique.

Proche orient
Etats-Unis / Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 21:39

    Comme si les iraniens avaient une quelconque envie de le revoir à la tête du pays. Il ferait mieux de se faire oublier.

