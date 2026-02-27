Le 4 novembre 2025, Larissa, mère de sept enfants, était assassinée par son mari avec qui elle était en instance de divorce. Le féminicide a profondément choqué à Nice et pour la première fois, les femmes de la communauté tchétchène, à laquelle Larissa appartenait, ont publiquement pris la parole pour dénoncer des coutumes patriarcales qui leur imposent le silence. Elena Volochine s'est rendu à Nice pour France 24. Dans cette édition, reportage de nos correspondants en Inde sur une pratique qui persiste malgré les interdictions : les meurtres de femmes accusées de sorcellerie. Et puis, au Sénégal, l'organisation Black Girls Surf lutte contre la déscolarisation avec un programme qui mêle cours de surf et reprise des cours.
Le féminicide de Larissa, révélateur du patriarcat de la communauté tchétchène
