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Le défi de l'autosuffisance énergétique : l'exemple de l'île danoise de Samsø

information fournie par France 24 20/03/2026 à 11:45

La guerre menée par l'Amérique et Israël contre l'Iran a mis une fois de plus en lumière la vulnérabilité des approvisionnements pétroliers mondiaux. Alors que l'emprise de l'Iran sur le détroit d'Ormuz fait grimper les prix du pétrole et menace la stabilité économique mondiale, les régions qui ont investi dans le développement des parcs éoliens et du solaire récoltent les fruits de leurs investissements, comme l'île danoise de Samsø. Reportage de Malcolm Brabant, avec Anne Mailliet.

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