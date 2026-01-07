Le cortège des obsèques de Brigitte Bardot se déplace dans la ville de Saint-Tropez (Var), entre l'église et le cimetière marin, pour une inhumation strictement privée face à la Méditerranée, non loin de La Madrague, maison de pêcheur où BB a vécu et s'est éteinte. IMAGES
Le cortège de Brigitte Bardot en route vers le cimétière marin de Saint-Tropez
