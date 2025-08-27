 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Corbusier : architecte de génie ou prophète contesté ?

information fournie par France 24 27/08/2025 à 16:31

"C’est en France" met à l’honneur Le Corbusier, père de l’architecture moderne, à l’occasion du 60ᵉ anniversaire de sa mort. Visionnaire, il a posé les bases d’une nouvelle ère avec son essai révolutionnaire de 1923, "Vers une architecture", un ouvrage-référence pour les architectes d’aujourd’hui. Mais son héritage est aussi controversé, notamment en raison de révélations sur ses liens présumés avec des groupes fascistes. Retour sur son parcours avec Jennifer Ben Brahim et Nina Masson.

