Le corbillard transportant le cercueil de Giorgio Armani quitte l'église de San Martino dans le petit village de Rivalta. Les funérailles du designer italien, décédé jeudi à l'âge de 91 ans, auront lieu dans ce village médiéval, situé à une centaine de kilomètres au sud de Milan, dans le val de la Trebbia où le styliste a passé une partie de son enfance. IMAGES
Le corbillard de Giorgio Armani quitte l'église de San Martino lors de funérailles privées
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro