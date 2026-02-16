 Aller au contenu principal
Meurtre de Quentin à Lyon: "La violence politique jusqu'au meurtre"

information fournie par France 24 16/02/2026 à 06:09

A la Une de la presse, ce lundi 16 février, la mort, samedi, à Lyon, d’un jeune étudiant de la mouvance nationaliste, en marge d’une conférence de l’eurodéputée de La France Insoumise, Rima Hassan. Un drame qui tourne à la polémique politique. La montée de l’AfD en Allemagne, où la jeunesse semble de plus en plus perméable aux discours de l’extrême-droite. La belle moisson des Bleus aux JO d’hiver. Et la lauréate du traditionnel concours de cri de la mouette du carnaval de Dunkerque.

Fermer

