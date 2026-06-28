Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a confirmé dimanche une "surmortalité qui est liée à la canicule", "c'est évident", tout en se voulant "extrêmement prudent" sur les chiffres et en rappelant que "c'est la ministre de la Santé qui communique".
Laurent Nuñez confirme la surmortalité liée à la canicule
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